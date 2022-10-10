ميلان حسم القمة أمام يوفنتوس

دوليه

حسم ميلان القمة ضد ضيفه يوفنتوس 2-0 على ملعب سان سيرو أول من أمس ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الايطالي، ليلحق بالمتصدرين نابولي وأتالانتا ويزيد الضغوط على المدرب ماسيميليانو أليغري. ويدين الروسونيري بفوزه الثاني تواليًا في الدوري الى مدافعه الانكليزي فيكايو توموري (45+1) ولاعب الوسط الاسباني براهيم دياس (54)، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة بالتساوي مع نابولي وأتالانتا.

أما يوفنتوس فمني بانتكاسة جديدة ليكتفي بفوز واحد في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، حققه في المرحلة الماضية على بولونيا (3-0)، مقابل هزيميتن وتعادلين ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن. وتحضر فريق المدرب ستيفانو بيولي لاستقبال تشيلسي الإنكليزي غدا في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد أن سقط بثلاثية نظيفة في لندن الأربعاء.

وكانت أولى الفرص من جانب الضيوف للكولومبي خوان كوادرادو الذي سدد كرة زاحفة.

وجاء الهدف الأول لميلان عندما سدد الفرنسي أوليفييه جيرو كرة قوية من منتصف المنطقة، ارتطمت بصدر توموري الواقف أمام المرمى فالتف وتابعها في الشباك من مسافة قريبة (45+1). وضاعف دياس تقدم أصحاب الأرض بهدف فردي رائع عندما مرر الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس كرة إلى زميله ميليك نحو منتصف الملعب، لم يقرأها البولندي جيدًا فاقتنصها الاسباني وانطلق نحو المنطقة وسط مطاردة أربعة لاعبين متجاوزًا كل من المدافع ليوناردو بونوتشي والفرنسي أدريان رابيو قبل أن يسدد كرة لمسها الحارس قبل أن تتابع طريقها الى الشباك، فخلع قميصه محتفلا قبل أن يرفعه لياو على كتفيه (54).

وفي مباراة أخرى سجل الدولي البوسني إدين دجيكو ثنائية الفوز 2-1 على مضيفه ساسوولو ليعد إنتر الى سكة الانتصارات.

وتقدم النيراتسوري الى المركز السابع على بُعد خمس نقاط من نابولي وأتالانتا المتصدرين. وافتتح دجيكو النتيجة من أول تسديدة لإنتر على المرمى في الشوط الاول (44)، قبل أن يمنح الفوز لفريقه بهدفه الاول بعد المئة قبل ربع ساعة من النهاية برأسية إثر عرضية من البديل الارميني هنريخ مخيتاريان (75). وبين الهدفين، عادل ساسوولو النتيجة برأسية دافيدي فراتيزي إثر عرضية من البرازيلي روجيريو (60).

