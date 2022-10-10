تعادل مخيِّب لسان جرمان

دوليه

تعثر باريس سان جرمان بتعادل سلبي أمام مضيفه ريمس، بعد أداء باهت لحامل اللقب أول من أمس، في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. وفرط سان جرمان في فرصة للابتعاد أكثر بالصدارة، قبل مواجهة غريمه مارسيليا، في الكلاسيكو بالجولة المقبلة من «الليغ وان». ورفع العملاق الباريسي رصيده إلى 26 نقطة في القمة، خلفه مارسيليا 23 نقطة، بينما اقتنص ريمس نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر. وبدا عدم الانسجام واضحا على أداء الفريق الباريسي، متأثرا بقرار مديره الفني كريستوف غالتيه بإجراء 5 تعديلات على التشكيل الأساسي لتعويض الغيابات والإصابات وإراحة بعض النجوم. ولم يكتف أصحاب الأرض بالمشاهدة، حيث أضاع لوكو ولوبي فرصتين فوق العارضة، بينما تصدى دوناروما بصعوبة لتسديدة أخرى من مونتيسي. وزاد الطين بلة على الفريق الباريسي طرد مدافعه المخضرم سيرجيو راموس في الدقيقة 41 بعد حصوله على إنذارين متتاليين بسبب الاعتراض على قرار الحكم باحتساب مخالفة ضده. وفي مباراة أخرى فاز اجاكسيو على مارسيليا 2-1.