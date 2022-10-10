بيراميدز هزم هلال الساحل

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حقق بيراميدز المصري فوزا مهما على حساب مضيفه هلال الساحل السوداني بنتيجة 2-0 اول من امس على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. تقدم التونسي فخر الدين بن يوسف لصالح بيراميدز في الدقيقة الـ 5 ثم أضاف الوافد الجديد مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 77. واقترب بيراميدز بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس من التأهل إلى دور الـ32 حيث سيحتاج للفوز أو التعادل وحتى الخسارة بهدف نظيف في لقاء الإياب. ويلعب الفريقان يوم السبت المقبل في لقاء الإياب على نفس الملعب بعد موافقة هلال الساحل على إقامة المواجهتين في مصر. وشهد اللقاء إصابة محمود عبد العاطي دونغا في الدقيقة الـ 23 وشارك بدلا منه هشام محمد لاعب خط الوسط. من ناحية أخرى جدد نادي بيراميدز عقد قائده عبد الله السعيد بشكل رسمي لمدة موسم واحد. وأعلن نادي بيراميدز بقاء لاعبه المخضرم صاحب الـ37 عاما لمدة موسم آخر لينتهي في صيف 2024. وانضم عبد الله السعيد إلى بيراميدز في يناير 2019 بعد فسخ عقده مع أهلي جدة السعودي.