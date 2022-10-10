القمتان.. تعادل

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فرض التعادل نفسه في قمتي الجولة السادسة من الدوري الممتاز، فتعادل الكويت المتصدر مع كاظمة الثاني 2-2 على ستاد الصداقة والسلام، وتعادل القادسية مع ضيفه السالمية 1-1 على ستاد محمد الحمد أول من أمس.

وحافظ الكويت على صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن كاظمة الثاني، في حين صعد السالمية إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والقادسية في المركز السادس برصيد 8 نقاط. على ستاد الصداقة والسلام، تقدم كاظمة مبكراً بهدف شبيب الخالدي في الدقيقة 15، قبل أن يرد الكويت بهدفين عن طريق عمرو عبدالفتاح في الدقيقة 26، وفيصل زايد من ركلة حرة في الدقيقة 42. وانتظر كاظمة حتى الدقيقة 82 لتعديل النتيجة بواسطة البديل عمر الحبيتر.

وفي المباراة الثانية، احتاج السالمية لدقيقتين فقط لتسجيل هدف السبق عن طريق رأسية مدافعه فهد المجمد. وسيطر الأصفر بعدها على المباراة بحثاً عن هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 33 عن طريق المدافع الآخر خالد إبراهيم الذي حول عرضية بدر المطوع برأسه في شباك الحارس عبدالرحمن الفضلي. وأجرى الصربي بوريس بونياك مدرب القادسية أكثر من تبديل بحثاً عن انتصاره الأول مع الأصفر، لكن السالمية بقيادة مدربه المخضرم محمد إبراهيم نجح في الخروج متعادلاً.

