القادسية يلتقي العربي في «طائرة الاتحاد»

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يخوض القادسية مواجهة قوية أمام العربي في 07:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة، كما يلعب اليوم أيضا برقان مع الجهراء في 05:00 على الصالة ذاتها، والكويت مع الشباب في 06:30 على صالة القادسية، وكاظمة مع الساحل في 06:30 على صالة الشباب.

وكانت الجولة شهدت فوز العربي على الجهراء 3-2، والكويت على الصليبخات 3-0، وكاظمة على الشباب 3-0، والساحل على برقان 3-2.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وستكون مواجهة القادسية مع العربي اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية الطرفين. وكان العربي انهى تعاقده مع المدرب الإيطالي لودي الذي تعاقد معه مؤخرا، لأسباب خاصة كما انه انهى عقدي محترفيه الروسي مكسيم شمياختين والبيلاروسي فياسلاف شارابوفيتش. ويتولى تدريب الأخضر حالياً التونسي صبري الازرق. في المقابل يقود القادسية المدرب الأرجنتيني جوليان الفاريز كما يضم الأصفر المحترفين الروسي فيكتور سيسوييف والبرازيلي دجلما موريرا. وفي باقي المباريات تبدو كفة الكويت وكاظمة أرجح من خصميهما، فيما ستكون المنافسة حاضرة بين الجهراء وبرقان.

