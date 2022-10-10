بونياك: الهدف المبكِّر صعَّب من مهمتنا

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أكد الصربي بوريس بونياك مدرب القادسية أن الهدف المبكر لفريق السالمية صعب من مهمة فريقه لتحقيق الفوز، مشيدا بالتطور التدريجي الذي يسير به الأصفر منذ تسلمه المهمة. وقال بونياك في المؤتمر الصحافي ان التركيز غاب عن فريقه في أول المباراة أمام السالمية، بواقع الهدف المبكر، مشيرا إلى أن اللاعبين نجحوا في استعادة توازنهم سريعا، وهو ما اعطى الأصفر شكلا هجوميا مميزا. واضاف إنه يحتاج لمزيد من الوقت لعمل التغير المطلوب مع الأصفر، مشيرا إلى أن المنافسات تبدو صعبة في الموسم الحالي. واضاف ان جودة المحترفين، مختلفة عن المواسم المقبلة، معربا عن ثقته في لاعبي القادسية وقدرتهم على الدخول في أجوء المنافسة وبقوة في الموسم الحالي. وأفاد مدرب القادسية ان فريقه يستعد لكل مباراة على حدة، وذلك في اشارة إلى المواجهة المرتقبة للفريق السبت المقبل، امام الكويت في قمة مباريات الجولة السابعة.