إبراهيم: التعادل عادل

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شدد مدرب السالمية محمد إبراهيم على أهمية الحصول على نقطة من القادسية، مؤكدا ان التعادل جاء عادلا، عطفا على السيطرة على مجريات اللقاء، والفرص المتاحة للتسجيل. وقال ابراهيم في المؤتمر الصحافي إن السالمية كان بمقدوره قتل المباراة، بعد ان تمكن من تسجيل هدف مبكر، واتيحت له فرصة التعزيز، إلا أن غياب أكثر من لاعب عن مستواه لم يمنح الفريق هذه الفرصة. واضاف ان القادسية نجح في العودة في التوقيت الصحيح، إلا ان السالمية حافظ على التعادل، وكان ندا قويا طوال المباراة. وأضاف أن لاعبي السالمية كانوا على مستوى جيد من الانضباط خصوصا في الخطوط الخلفية، معربا عن رضاه بشكل عام عن التعادل. ولفت مدرب الساليمة إلى أن مباريات الدوري الممتاز، تزداد صعوبة من مباراة لأخرى، مؤكدا أن المنافسة على المراكز الأولى لا تزال متاحة.