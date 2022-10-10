الأولمبياد الخاص نظَّم برنامج «صغار اللاعبين»

محلية

نظم الاولمبياد الخاص الكويتى وجمعية أهالي الاشخاص ذوي الإعاقة برنامج صغار اللاعبين الرابع فى رينبو بارك بمول العاصمة بمشاركة 80 طفلاً من أعمار 3 الى 7 سنوات يمثلون 14 جهة من رياض الاطفال والحضانات والمدارس التي تُعنى بالأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وذلك على مدى يومين، استمتع فيهما اللاعبون بالالعاب الرياضية والترفيهية حيث تم اهداء كل لاعب حقيبة تحتوي على ادوات رياضية تساعده على تطبيق المهارات الرياضية.

واقيم البرنامج بحضور الشيخة شيخة العبدالله الرئيس الفخري لنادي المعاقين ورحاب بورسلى رئيس مجلس ادارة نادى الطموح - المدير الوطنى للاولمبياد الخاص الكويتى وهدى الخالدي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الطموح وممثلي الجهات المشاركة.

وأكدت رحاب بورسلي أهمية التنشئة الرياضية من خلال هذه البرامج لتوجيه الاطفال من ذوي الاعاقة الذهنية فى هذا السن المبكر لممارسة الرياضة لما لها من مردود ايجابي على حياتهم فيما يتعلق بالصحة البدنية والنفسية بالاضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والتى تمنح الفرصة لاكتشاف المواهب فى جميع الالعاب لتغذية الفرق والمنتخبات الرياضية بالعناصر الواعدة استكمالاً لمسيرة التطوير وتحقيق المزيد من الانجازات لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية محلياً ودولياً. واضافت ان الاولمبياد الخاص انطلاقاً من رسالته التى تستوعب كافة المراحل السنية يولي الكثير من الاهتمام بتكثيف وتنويع البرامج الرياضية والتوعوية والخدمات الموجهة للاطفال لتأمين بيئة مثالية لهذه الشريحة ومستقبل اكثر اشراقاً لرياضة الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية. واشادت بورسلي برعاية ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذى كان له اكبر الاثر فى انجاح البرنامج وجهود نادي الطموح وجمعية اهالي الأشخاص ذوي الاعاقة، كما قدمت الشكر للهيئة العامة للرياضة وجريدة الانباء وتلفزيون الكويت ومول العاصمة والجهات المشاركة وكافة الجهود التى ساهمت فى اخراج البرنامج بصورة مميزة.

