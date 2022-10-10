الكويت وكاظمة يواجهان الميناء والوداد في «السلة العربية»

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تنطلق مساء اليوم منافسات دور الستة عشر لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بإقامة 4 مواجهات، حيث يلتقي الكويت بطل الخليج ومستضيف البطولة مع نظيره الميناء اليمني في الـ 7 مساء، ويسبقها في الـ 5 مساء لقاء يجمع الأهلي البحريني مع دجلة الجامعة العراقي، وفي الـ 3 عصرا يلعب كاظمة مع وداد بوفاريك الجزائري، فيما يفتتح فريقا الاتحاد السكندري المصري والغرافة القطري دور الـ 16 في الـ 1 ظهرا.

على أن يستكمل غدا النصف الثاني من دور الستة عشر بإقامة 4 مواجهات أخرى، وتتوالى الأدوار الإقصائية الحاسمة في «السلة العربية» التي يشارك فيها 16 ناديا من 11 دولة على صالة الاتحاد، وصولا إلى المباراة النهائية التي ستقام مساء السبت المقبل. واختتمت يوم الأول من أمس منافسات الدور التمهيدي، وقدم الكويت نفسه في الجولة الأخيرة لدور المجموعات كمنافس قوي على اللقب، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 74-72، فيما فاز الاهلي المصري على الرياضي اللبناني 88-71، وتخطى الأهلي البحريني نظيره البشائر العماني 68-62، وتفوق دجلة الجامعة العراقي على وداد بوفاريك الجزائري 86-66، وفاز الغرافة القطري على الميناء اليمني 78-73، فيما خسر الجهراء من بيروت اللبناني بنتيجة 84-88.

ويبدو الكويت وصيف النسخة السابقة، الاقرب لعبور منافسه الميناء اليمني اليوم، والتأهل لدور الثمانية؛ نظراً إلى الفارق الفني الكبير بين الفريقين، كما يبدو الاتحاد السكندري هو الآخر الأوفر حظا للفوز على الغرافة القطري لذات السبب، وسيحاول كاظمة الذي سيلتقي الوداد الجزائري بدوره تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، غير أن محاولاته لن تكون سهله نظراً الى المستوى الفني لمنافسه، فيما تتساوى فرص الأهلي مع نظيره دجلة الجامعة لخطف بطاقة العبور لدور الثمانية لتقارب مستوياتهما.

