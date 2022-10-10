ترشيح العجمي لـ «مشاهير الدولي للهوكي»

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أعلن نادي الألعاب الشتوية أمس انه تم ترشيح رئيسه فهيد العجمي للانضمام الى قاعة المشاهير للاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) تقديرا لجهوده في نشر اللعبة بالكويت اذ يعد العجمي احد مؤسسي لعبة لهوكي الجليد في الكويت. وقال النادي في بيان صحفي ان هذا الترشيح يأتي ايضا تقديرا لدور العجمي لدعم هذه اللعبة على الصعيد الخليجي اذ يترأس اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الشتوية منذ فترة طويلة ما أسهم بالتعريف والترويج للرياضات الشتوية في هذه المنطقة وفي مقدمتها رياضة الهوكي على الجليد .واضاف البيان ان ترشيح العجمي لهذه القاعة بالاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا له والتي تضم اهم مشاهير واساطير ورموز اللعبة في العالم «يعد مصدر فخر للنادي» وتأكيدا لدور العجمي الفاعل في تأسيس هذا النادي المتخصص الذي يضم الألعاب الأولمبية الشتوية ما أتاح الفرصة للشباب الكويتي لممارسة العاب الهوكي الجليد والفيغر والكيرلنغ والتزلج على الجليد والسرعة على الجليد والانضمام للاتحادات الدولية والقارية لهذه الألعاب. وفي هذا الصدد أعرب العجمي وفق البيان عن بالغ سعادته بهذا الترشيح وهو العربي الأول الذي يحظى بهذا الشرف ما يعد تقديرا لعمله و كل الرياضيين الكويتيين من منتسبي النادي والذين اجتهدوا لتأسيس النادي وبناء منشأة خاصة به لرعاية الشباب الكويتي المحب لهذه الرياضات الشتوية من الجنسين لممارسة هذه الرياضات الأولمبية من مختلف الفئات السنية.

