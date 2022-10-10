فيرشتابن بطلاً لـ «الفورمولا 1»

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تُوِّج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن بلقب بطولة العالم في الفورمولا 1 للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه بجائزة اليابان الكبرى. وضمن فيرشتابن المحافظة على لقبه بعد معاقبة سائق فيراري شارل لوكلير بإرجاعه مركزاً واحداً ليحتل المركز الثالث بدلاً من الثاني.

وارتكب لوكلير مخالفة في اللفة الأخيرة عندما منع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس من تجاوزه بطريقة غير مشروعة، فعوقب بسبب ذلك بحسم 5 ثوان من توقيته وخسر المركز الثاني لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج فيرشتابن بطلاً.

وكان فيرشتابن يحتاج إلى الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز الثالث أو أقل وهذا ما حصل.

وتم تعليق السباق في اللفة الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة قبل أن يستأنف بعد توقف أكثر من ساعتين. وكان فيرشتابن أحرز باكورة ألقابه الموسم الماضي في سباق أبو ظبي في ظروف مثيرة للغاية أيضاً عندما حسمه في اللفة الاخيرة لدى تجاوزه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيديس ويحرم الأخير من الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في بطولة العالم الذي يتقاسمه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).

