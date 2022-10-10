كأس الهجن لـ «شلفان»

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حققت الذلول شلفان العائدة لمحمد الهاجري كأس نادي الهجن بعد تفوقها في سباقات الاجتماع الخامس للنادي لهذا الموسم والذي أقيم أول من أمس، فيما جاءت الذلول الشاهينية ملك حسين الدواس في المركز الثاني و«الظبي» لبدر العتيبي في المركز الثالث. وقدم امين السر العام في النادي ربيح العجمي الكأس لمحمد الهاجري وهنأه بالفوز، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من ملاك الهجن وتعاونهم لإنجاح السباقات. كما فازت الذلول متعبة ملك عبدالمانع العجمي بالشوط الثاني المخصص للثنايا ابكار على 5 كم مسافة خمسة كيلو بعد تنافس ساخن مع الذلول شواهين لسطام السهلي و«الركن» لنفل مبارك بالشوط الثالث المخصص للسودانيات. وتفوقت الذلول عناد لعبيد الهاجري بالشوط الرابع المخصص للثنايا قعدان علي مسافة 5 كم، و«نايف» ملك عسيلان فهد بالشوط الخامس المخصص للفحول و«مزون» لفيصل المري بالشوط السادس المخصص للجذاع ابكار على مسافة 4 كم. وفازت الذلول وارد ملك زايد العتيبي بالشوط السابع و«جدل» لزايد العتيبي بالشوط الثامن و«الحذر» لفهد الهاجري بالشوط التاسع.

