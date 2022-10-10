«فخر الكويت» يهدي العرب أول براءة اختراع لإغلاق الجروح العميقة

الاخيرة

حصل الطبيب الكويتي مثنى سرطاوي، الملقب بـفخر الكويت، والمختص في مجال جراحة المفاصل، على براءة اختراع في إغلاق الجروح العميقة، لتكون الأولى في العالم العربي. وقال سرطاوي في تصريح صحافي أمس إن براءة الاختراع الجديدة تؤدي إلى أعلى نسبة التئام للجروح، فضلاً عن خصائصها التجميلية التي تمكّن المريض من ثني ركبته بوضعية السجود بعد العملية مباشرة، من دون التأثير على موضع الجرح.

وأضاف أن هذه النتائج جارٍ نشرها قريباً في دورية مجلة Journal of Knee Surgery العالمية، وهي مجلة مرموقة في مجال أبحاث جراحة الركبة.

وتحدث الجراح الكويتي عن أن أعداد المصابين بمشاكل الركبة في ازدياد ملحوظ بالمنطقة، لأسباب عدة، من بينها تجاهل الآلام الأولية، أو الرياضات العنيفة أو الجلوس الخاطئ أو التقدم في العمر وغيرها.

وأوضح أن 40% من سكان العالم فوق سن 55 عاماً يعانون آلام الركب المزمنة، ويعاني نحو 50 مليوناً منهم من آلام حادة، ويجري نحو مليونين ونصف المليون شخص عملية تبديل مفصل الركبة كل عام.

واعتبر أن هذه الإصابات مؤشر خطير، داعياً الجهات الصحية إلى الالتفات إليه والعمل على إيجاد حلول طبية، كالمراكز الجراحية المتخصصة ورفع الوعي الصحي. و د. مثنى سرطاوي جراح عظام كويتي متخصص في جراحة واستبدال المفاصل، وحاصل على شهادة البورد من كندا وأميركا، وأجرى كثيراً من العمليات في السعودية والإمارات والولايات المتحدة. وسبق أن ابتكر الطبيب الكويتي، عام 2016، إجراء أسلوب جراحي توسعي مُعدَّل في جراحات تبديل مفصل الركبة بالكامل، وقد نال عنها براءة اختراع أميركية. وفي العام 2017 كرمه المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، على ابتكاره، ولقّبه بـفخر الكويت.

