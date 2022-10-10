علماء يتلاعبون بالبروتينات لترميم القلوب المريضة

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أحرز العلماء في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية، تقدما كبيرا في مجال إعادة البرمجة الخلوية وتجديد الأعضاء، يمكن أن يلعب دورا رئيسا في الأدوية المستقبلية لعلاج القلوب المتضررة. واكتشف العلماء في الدراسة التي نشرت نتائجها بمجلة «الخلايا الجذعية» الطبية، طريقة انسيابية وفعالة لإعادة برمجة خلايا الأنسجة الندبية (الخلايا الليفية) لتصبح خلايا عضلة القلب سليمة. وعادة ما تنتج الخلايا الليفية نسيجا صلبا يتسبب بفشل القلب بعد نوبة قلبية أو بسبب أمراض تصيب العضلة. وتركز الدراسة على التلاعب بهذا النسيج الصلب وتحويله لخلايا عضلية للقلب، بالاعتماد على بروتين يتحكم في نشاط الجينات يسمى «Ascl1»، والذي كان يعتقد سابقا بأنه خاص بالخلايا العصبية. وبحسب كبير مؤلفي الدراسة لي تشيان، الأستاذ في قسم علم الأمراض بجامعة كارولينا الشمالية فإن الاكتشاف: «يتوقع أن يكون مفيدا في تطوير علاجات القلب المستقبلية».

