«واتساب» مدفوع الأجر

الاخيرة

كشفت تقارير عالمية أن منصة التراسل الفوري «واتساب»، تستعد لطرح إصدار جديد مدفوع الأجر، أو كما أطلقت عليه «اشتراكًا متميزًا»، سيكون مخصصًا لفئة معينة من المستخدمين. والإصدار المدفوع الأجر سيكون مخصصًا للشركات، ومتاحًا حاليًا على الإصدار التجريبي من «واتساب»، وفق تقرير لموقع «جي إس إم آرينا».

وطمأنت واتساب مستخدميها بأن الإصدار مدفوع الأجر سيكون مخصصًا للشركات، ولن يتأثر به المستخدم العادي؛ حيث ستوفر للشركات خدمات خاصة بالتسويق والوصول للمستخدمين والعملاء. ويمكن للحساب المتميز من واتساب، ربط اتصال قابل للتخصيص، وتغييره مرة كل 4 أشهر.

