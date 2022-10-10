الكويت فازت بجائزة عالمية في التصوير الفوتوغرافي

الاخيرة

فاز المصور الكويتي محمد مراد بالمركز الأول في مسابقة «مونت فوتو» العالمية المرموقة للتصوير الفوتوغرافي في عالم الطبيعة في إسبانيا. وقال مهندس الاتصالات مراد في تصريح لـ «كونا» في ختام الحفل الذي أقيم الليلة قبل الماضية في بلدة لوريت دي مار في محافظة جيرونا الكتالونية: إن صورته بعنوان «المسيطر» فازت بالجائزة الأولى في محور الطيور. وذكر مراد وهو المصور العربي الوحيد الفائز في هذه المسابقة أن محور الطيور هو من أصعب المحاور في مسابقات التصوير الفوتوغرافي في عالم الطبيعة وأن الفوز في هذا المحور يمثل تحديا كبيرا لانه يعبر عن التميز بين آلاف المصورين الفنانين من شتى أنحاء العالم. وأضاف أن صورته الفائزة تخلد نسر الأذون «النسر النوبي» وهو يهاجم أحد النسور بيضاء الظهر الذي كان من بين 15 نسرا يأكلون جيفة حيوان عندما وصل النسر النوبي وهاجمهم جميعا للاستحواذ على الجيفة لنفسه.

ولفت مراد الذي بدأ مسيرته في عالم التصوير في عام 2015 إلى ان النسر النوبي يصنف بانه أطول وأكبر نسر مجنح في مجموعته والأقوى والأكثر عدوانية . وأوضح أنه التقط الصورة الفائزة في محمية طبيعية في جنوب افريقيا من داخل مخبأ حيث كان ينتظر منذ الفجر حتى غروب الشمس لعدة أيام للحصول على هذه اللقطة. وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها المصور الكويتي المبدع محمد مراد بجائزة في هذه المسابقة العالمية حيث ظفر في عام 2016 بجائزة «اختيار الجمهور» عن صورته «العقاب». ومن بين الجوائز العالمية الأخرى التي حصدها فاز مراد العام الماضي بالجائزة الشرفية عن صورته «وجهان لروح واحدة» في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي والفيديو في عالم الجبال والطبيعة والمغامرة «ماريا لويزا ميموريال» التي تقام في إسبانيا.

وبدأت مسابقة «مونت فوتو» الدولية مسيرتها في إسبانيا عام 1997 وتمثل نقطة التقاء بين الهواة والمحترفين من جميع أنحاء العالم فيما تسعى لتقييم فن تصوير الطبيعة والترويج له والمساهمة في الدفاع عن البيئة وحمايتها. وتشمل المسابقة تسع فئات وقد شارك في هذه النسخة ألف مصور من مختلف أنحاء العالم شاركوا بـ 11200 صورة.

