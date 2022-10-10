بدلات وعلاوات تشجيعية للعاملين بالمدارس النائية

الاخيرة

علمت «النهار» أن وزارة التربية تنسق مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة صرف بدل المدن البعيدة والعلاوة التشجيعية للمعلمين العاملين في المناطق النائية. وأكدت مصادر ان الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري رجاء بوعركي، زودت رئيس الديوان، ببيان مفصل بأسماء مدارس الوفرة الحالية والتي سيتم افتتاحها وآخر بالمناطق التي يتم صرف بدل مناطق بعيدة لها متضمنا اسم المنطقة وعدد المدارس والعاملين فيها. وذكرت المصادر، ان القطاع الاداري بوزارة التربية رفع الكلفة المالية السنوية المتوقعة لمستحقي بدل المناطق النائية والبعيدة، مؤكدا أهمية بحث الموضوع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما يصب في صالح العاملين في تلك المدارس.