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الكشافة الكويتية شاركت في «رابع» المفوضين لـ«الرواد العرب»


شاركت جمعية الكشافة الكويتية في اللقاء الرابع للمفوضين الدوليين لرواد الكشافة والمرشدات العرب والذي عقد بتونس بحضور امين عام الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات حسن السبتي. في هذا السياق، قال عضو مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية المفوض الدولي علي العلي انه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الامور المتعلقة في عملية الارتقاء بالحركة الكشفية العربية، مشيراً الى ان اللقاء خرج بعدة توصيات منها ضرورة تفعيل دور المفوض الدولي بالمنظمة العربية بالمكتب العالمي والتزام رابطات الدول بتسديد رسوم الاشتراكات السنوية.


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