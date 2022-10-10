سفينة إيطالية تزور الكويت لتعزيز العلاقات وزيادة التوعية البحرية

وطن النهار

وصلت امس السفينة البحرية الإيطالية «باولو ثون دي ريفيل» في زيارة تستغرق 3 أيام، وهي سفينة متعددة الأغراض، ورائدة في عملية التوعية البحرية التي تقودها أوروبا في مضيق هرمز.

وتهدف المبادرة البحرية الأوروبية، إلى تعزيز التعاون الشامل بين الدول، ومن أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع الجهات الفاعلة الرئيسة في المنطقة.

وتعتبر منطقة الخليج من أهم مناطق التجارة في العالم، ومضيق هرمز الذي يربط منطقة الخليج بالمحيط المفتوح، هو عنق الزجاجة لطرق التجارة الدولية. فأي حادث في مضيق هرمز له تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي. لذلك، وبعد سلسلة من الأحداث في عام 2019، بدأ تحالف من الدول الأوروبية مهمة بحرية مخصصة، لطمأنة الشحن البحري التجاري العابر في المضيق، من خلال تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار والازدهار. وتراقب الأصول البحرية والجوية EMASoH خطوط الاتصالات البحرية الدولية وترافق السفن التجارية.

وتعد السفينة الإيطالية «باولو ثون دي ريفيل»، أولى سفن الدورية المتعددة الأغراض البحرية، مثالًا فنيًا على الصناعة الإيطالية والدراية العسكرية والتقنية العالية. وتتميز بتصميم يذكرنا بالسفن الرومانية القديمة، وهو حل هندسي يسمح للسفينة بتقليل استهلاك الوقود والوصول إلى سرعات تصل إلى 32 عقدة.

