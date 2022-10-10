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طلبة «الأميركية» حصدوا «البرمجة»


حصد مجموعة من طلبة كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة الأميركية في الكويت (AUK) المركز الثالث في مسابقة الكويت العاشرة للبرمجة الخاصة بطلبة الجامعات والكليات (KCPC).
وعُقدت المسابقة في مقر الجامعة العربية المفتوحة بمشاركة 7 مؤسسات أكاديمية، حيث تمثلت المسابقة في تكوين فرق من ثلاث طلاب يستخدمون كمبيوتر واحداً لحل أكبر عدد من المشكلات البرمجية التي تواجههم خلال 5 ساعات.
ومثَّل الطلبة المشاركون الجامعة الأميركية في الكويت تحت إشراف الأستاذة بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية ديمة أبوارشيد، وقد تأهل كل من: يوسف الحمد وفهد كلوش وريم السبع لخوض المسابقة الإقليمية التي تشمل الدول العربية والأفريقية (ACPC) المقامة في شرم الشيخ بمصر في ديسمبر المقبل، والتي تعتبر من أكبر مسابقات البرمجة وأقدمها حول العالم.


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