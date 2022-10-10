«حماية البيئة»: ورشتا تدريب لـ 30 متدرباً في «المركز العلمي» 

وطن النهار

أكدت جنان بهزاد مديرة البرامج والأنشطة وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة أنه وفي إطار المشاركة في تدريب الكوادر المتخصصة في المركز العلمي قدم مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي ورشتي تدريب عن «صناعة المسؤولية البيئية» والثانية عن «قوانين حماية البيئة». وأوضحت بهزاد «شارك 30 متدربا في الورشتين قدموا مقترحاتهم ومرئياتهم للمسؤولية الاجتماعية كعنصر حيوي في الجهود المحلية بأبعادها الاقتصادي، والاجتماعي، والبعد البيئي للمسؤولية»، وأضافت «قدم المشاركون أيضا مقترحات لمشاريع بيئية طموحة من واقع تخصصاتهم المختلفة ورؤاهم لمستقبل بيئة الكويت في ظل تطبيق القوانين البيئية وإنشاء المشاريع ذات الصلة بالبيئة ضمن المشاريع التنموية».

