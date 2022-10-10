القشعان: 1050 طالباً كويتياً التحقوا بدراسة الطب والصيدلة

وطن النهار

قال رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن د. حمود القشعان إن 1050 طالبا وطالبة كويتيين التحقوا بالجامعات الأردنية لدراسة الطب والصيدلة للعام الجامعي (2022-2023).

جاء ذلك في تصريح أدلى به القشعان لـ «كونا» عقب لقاء جمعه بالطلاب والطالبات المقبولين بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد امس الأحد.

وأشار القشعان إلى أن 600 طالب وطالبة التحقوا بجامعة العلوم والتكنولوجيا لدراسة الطب والصيدلة فيما التحق نحو 450 طالبا وطالبة بالجامعة الأردنية للدراسة في نفس التخصصين وفق خطة الابتعاث في وزارة التعليم العالي الكويتية.

وأضاف القشعان أن اللقاء الذي تم بالتعاون مع الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعتين تناول أهمية المضي قدما في تحقيق رؤية الكويت (2020 -2030) بتجويد التعليم والتقييم وتم خلاله التنسيق مع الجامعات الأردنية المعنية لتهيئة الطلاب الكويتيين للعام الدراسي الجديد.

وأوضح أن اللقاء تناول مناقشة حقوق الطلبة والخدمات التي يقدمها المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن لهم من خلال موقعه الالكتروني وعددها 22 خدمة جامعية وفرت على الطلبة الوقت والجهد في التواصل مع الجامعات لاستكمال إجراءات قبولهم ومتابعة شؤون دراستهم.

وأكد حرص وزارة التعليم العالي الكويتية على متابعة شؤون الطلبة والمضي في تسهيل دراستهم وإقامتهم وتواصلهم مع ذويهم خلال سنوات الدراسة، مشددا على ضرورة التزام الجامعات بخطة الكويت الخاصة بجودة التعليم والتقييم والتدريب.

وحث القشعان الطلبة الكويتيين على الالتزام بالدوام الرسمي وأن يتواصلوا مع المكتب الثقافي على موقعه الإلكتروني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

