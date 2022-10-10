«الشباب» اختتمت مشروع «متمكن» بالتعاون مع «الأوقاف»

وطن النهار

اختتم المشروع التنموي التطوعي «متمكن» فعالياته التي نفذتها إدارة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للشباب لإعداد قائدات مجتمعية تطوعية والذي انطلق في 2 أكتوبر الحالي على مسرح أكاديمية الفنون والإعلام. وقالت الهيئة، في بيان صحافي: إن البرنامج قدم محاضرات لتدريب وتأهيل قائدات المستقبل من الفتيات من عمر 18 إلى 24 سنة بمشاركة نخبة من المحاضرين لاعداد القيادات النسائية في مجال العمل التطوعي والمجتمعي، موضحة أن البرنامج يأتي تفعيلاً لمضامين الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي التي تنص على تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة تحقيقا لرؤية «كويت جديدة 2035» وبناء رأسمال بشري يسهم في تنمية ونهضة الكويت.

وأعربت عن اعتزازها بالشراكة «المميزة» مع «الأوقاف» في مجال الأنشطة والبرامج التي تصب في مصلحة العمل التطوعي والمجتمعي في الكويت. وذكرت أن مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة وليد الأنصاري ومدير ادارة الثقافة بـ «الأوقاف» خالد العمر قاما في حفل الختام بتكريم أسرة إدارة التنمية الأسرية وقائدات المستقبل اللواتي تلقين التدريب والتعليم وذلك في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الحالي بورش متنوعة هدفت الى صقل شخصياتهن القيادية.

