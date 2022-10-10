أهالي خيطان الجنوبي: قلقون!

وطن النهار

فيما باشر اهالي منطقة خيطان الجنوبي اعمال تشييد قسائمهم بعد استصدار اوامر البناء الا ان مشكلة ايصال التيار الكهربائي تؤرق الكثير منهم لاسيما وان المشروع توزع منذ عام 2017 ليكون احد مشاريع المؤسسه العامه للرعاية السكنية.

واعتبر الاهالي ان عدم بناء اي محول كهربائي حتى هذه اللحظة امر غير مقبول وقد يدخلهم في دوامة مثلما عانوا من اصدار امر البناء، موضحين ان المسؤولين في وزارة الكهرباء وعدوهم منذ سنوات ان ايصال التيار الكهربائي للمنطقة سيكون سهلا وفي متناول الوزارة.

واشار الاهالي الى ان من يستلم امر البناء يشترط عليه عدم المطالبة بايصال التيار الكهربائي، معتبرين هذا الاجراء غير مقبول لانه من الطبيعي ان من يقوم بانهاء بناء منزله سوف يقوم بايصال التيار الكهربائي.

وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد فض مناقصة بناء وتصنيع وتركيب محطات تحويل ثانوية وتمديد وتلحيم كيبلات ضغط متوسط وضغط منخفض في مشروع خيطان الجنوبي منذ شهر فبراير الماضي وفازت به احدى الشركات بسعر 10 ملايين و850 الف دينار.

