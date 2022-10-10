انطلاق ملتقى «إنجازات كويتية شبابية» الرابع اليوم

وطن النهار

تحت رعاية رجل الأعمال فهد عبدالرحمن المعجل وبرعاية وحضور المدير العام للهيئة العامة للشباب مشعل الشاهين ينطلق مساء اليوم الاثنين حفل فعاليات ملتقى إنجازات كويتية شبابية الرابع بالتعاون مع هيئة العامة للشباب بتكريم نخبة من أبطال الكويت الذين تميزوا في إنجازاتهم في مختلف المحافل الدولية والعربية.

وفي هذا الإطار، أفاد رئيس مبادرة إنجازات كويتية المستشار جمال العدواني بأنه تم اختيار شخصية الملتقى لهذا العام البروفيسور د. طارق سنان وذلك لعطاءاته وإسهاماته المتميزة وإنجازاته الكثيرة في مجال الطب والصحة، وعلى هامش الملتقى ستقام جلسات عدة نقاشية لعدد من المحاضرين في مختلف المجالات.

فالجلسة الأولى والتي تكون بعنوان «إنجازات من ذهب» والمتحدثون فيها كل من بطل الراليات اللاعب محمد جعفر والمدير التنفيذي لشركة سكبه محمد النجار والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري وسيكون الإعلامي عبدالله الطراح مدير الجلسة التي تبدأ من ساعة 5 مساء حتى ساعة 5:45 بينما الجلسة الثانية مع البروفيسور د.طارق سنان تحت عنوان «حكاية نجاح» وسيقوم الإعلامي د. محمد الوسمي كمدير للجلسة والتي ستبدأ من ساعة 6 وربع حتى الساعة 7 وربع.

بينما تبدأ فعاليات حفل التكريم الساعة 8 مساء من خلال برنامج الحفل والذي تتخلله العديد من الفقرات الممتعة والشيقة، حيث يقوم المذيع عبدالعزيز درويش بتقديم فقرات الحفل.

وفي ختام الفعالية، سيتم تكريم أكثر من 30 شخصية كويتية منجزة في مختلف مجالات الحياة، اضافة إلى تكريم الجهات الراعية والإعلامية التي أسهمت في نجاح هذه الفعالية وظهرت للنور.

