علي عبدالله حسين.. سفير عبر الأثير

وطن النهار

هاوي اللاسكي الدولي علي عبدالله حسين وإشارة ندائه (9-K2KU) مرخص محلياً وإقليمياً ودولياً من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت - وهو من الداعمين الرئيسيين لهواية اللاسلكي على النمط الرقمي، ويعمل في إحدى شركات الطيران المحلية، وهو عضو الجمعية العمومية في الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي (KARS)، وجمعية هواة اللاسلكي الأميركية (ARRL) وعضو مجموعة مشغلي اللاسلكي في دول الخليج العربي (AGDX)، وعضو في نادي هواة اللاسلكي الدولي التابع للأمم المتحدة (ARCDXC)، وحاصل على عدّة جوائز وعدد من مسابقات هواة اللاسلكي الدولية، ومن أبرزها جائزة ووسام أي.تي. كرينك ( E.T. Krenke) الذهبية من قبل الأكاديمية الوطنية الروسية للأبحاث والاكتشافات؛ وله مشاركات دولية عديدة عبر مختلف الترددات، كذلك في الاتصال الصوتي، وشفرات مورس، وفي نطاق الطيف الترددي الرقمي.

«النهار» التقت علي حسين وتحدث عن موهبته وهوايته التي احبها وابدع بها وتجاربه العلمية فقال في بداية حديثه ان التكنولوجيا أحدثت تأثيرات كبيرة في طرق ممارسة هوايتنا، وتتمتع التكنولوجيا بفوائد ملموسة وغير ملموسة تساعدنا في تحقيق ما نطمح إليه، وتلبي رغباتنا على أفضل نحو ممكن. فهي تؤثر على ثقافاتنا وعلاقاتنا مع شعوب العالم. كما يمكنها أن تساعد على تسهيل حياتنا وتحسين قدراتنا بطرق وفعالية أكبر، مشيرا الى ان عدد هواة اللاسلكي في العالم حالياً يبلغ نحو خمسة ملايين ما بين ممارس لهذه الهواية ومستمع، وهم في تزايد مستمر وبمعدلات سنوية تقدر بحوال 7%. فمشغلي أجهز اللاسلكي من الهواة لهم اهتمامات مختلفة ومتعددة بعلوم الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات اللاسلكية والفضاء وما يتبعهما من أمور كعلم الحاسوب وبرمجته، وأيضا مواكبة التطور التكنولوجي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. منذ عقود، يستخدم هواة اللاسلكي وبرموزهم الخاصة بالاتصالات أجهزة لاسلكية متنوعة للاتصال مع بعضهم بغية التعلم والتدريب والمتعة وخدمة المجتمع.

واضاف: وبلغ أيضا الاهتمام الدولي بهواية اللاسلكي وتنميتها أن رواد الفضاء الآن يجب أن يكونوا جميعاً من هواة اللاسلكي المرخّصين؛ لأن هواية اللاسلكي هي الاتصال الوحيد المضمون في حال انقطاع كل الاتصالات الأخرى.

وأكد اهتمامه الشديد بتطوير وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الهواة والجهات الخارجية ومشاركتة في مختلف الفعاليات المحلية وسعيه الدائم لتعريف جميع المهتمين بهواية اللاسلكي وأسسها وأهدافها في عملية التواصل الاجتماعي. هواية اللاسلكي تساعد على التقارب بين الشعوب بالاتصال والتواصل، والذي ليست له أي غايات شخصية، ولا يعترف بالفوارق السياسية أو العرقية أو الدينية أو فوارق السن والثقافة والمال.

قوانين عالمية موحدة

وأوضح أن هواية اللاسلكي هي الوحيدة في العالم التي تحكمها قوانين وقواعد دولية موحدة، ومنظمة على أعلى المستويات.

وحول اذا ما كان لقي تشجيعا في بداياته ام لا قال حسين: كان والدي رحمه الله من المشجعين لممارسة هذه الهواية، حيث كان من النخبة المرخصين في أواخر ستينيات القرن الماضي، ويطلب مني دوما التركيز والتميز بشتى المجالات، وأن أعمل دائما على تطوير الذات وتنمية المهارات وتحقيق النجاح، واسْعَ إلى اكتساب المعلومات؛ فهذا العالم يداهمنا بتطوره وتغيّره المستمر.

وأضاف: بالرغم من ثورة الاتصالات وتقدمها على نحو هائل في العالم الا انه يعشقها، ولاتزال نابضة في اعماقه منذ نعومة أظفاره. حيث يقوم بشكل مستمر بإجراء اتصالات مع العديد من هواة اللاسلكي في العالم ممن يملكون محطات خاصة وثابتة بهواة اللاسلكي في منازلهم وفي سياراتهم وأخرى متنقلة يدوياً.

أزمات وكوارث

وحول الاهداف من وراء ممارسته لهواية اللاسلكي اشار حسين الى أن الهدف من هواية اللاسلكي ليس لتنمية العلاقات بين الشعوب وتبادل الخبرات والمعرفة فقط، بل للمساهمة أيضا أثناء حالات الأزمات والكوارث خاصة أثناء انقطاع الاتصالات. وهناك دور كبير يلعبه هواة اللاسلكي للتخفيف من هذه الحالات. فنحن نستخدم جميع مواردنا ووسائلنا وأدواتنا للتخفيف من نتائجها، ونقوم بإجراء تدريبات مستمرة للعمل تحت الظروف الصعبة لمواجهة حالات الطوارئ. ما يساعدنا هو توزعنا في مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، والمرونة الكبيرة التي نتمتع بها في التلاؤم مع مختلف الحالات، ننظم أنفسنا ونشرف على تكوين فرق ومجموعات، ولا نحتاج إلى بنية تحتية؛ فمختلف أنواع الاتصالات الأخرى، المدنية والعسكرية تحتاج إلى بنية تحتية تتأثر بمجريات أحداث الكوارث من تغذية كهربائية وأبراج اتصالات وخطوط هاتفية.

شفرات «المورس»

وتابع: ولا أريد أن أنسى أهمية استخدام نمط مهم وشائع من أنماط الاتصالات اللاسلكية لهواة اللاسلكي وهو عبر شفرات «المورس»، فعند حصول توقف كامل في كل أنواع الاتصالات الأخرى يستطيع هواة اللاسلكي فقط الاستمرار بالاتصال بهذا النوع والذي يعتمد على الأذن البشرية. وأضاف بأنه على استعداد تام لتلبية نداء الاستغاثة أثناء الحالات الطارئة ومساعدة جميع المتضررين ممن تقطعت بهم السبل لإنقاذهم.

وحول الصعوبات والمشاكل التي تواجه الهواية قال علي حسين انه يواجه صعوبات أولأ بشراء وإدخال الأجهزة الخاصة باللاسلكي وملحقاتها لعدم وجود أفرع للشركات التجارية المصنعة داخل الكويت، فضلا عن عدم وجود ورش فنية متخصصة لصيانة الأجهزة اللاسلكية. ناهيك عن التكلفة المادية الباهضة للأجهزة اللاسلكية وملحقاتها.

وزاد: بالرغم من هذا كله، إلا أن الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي تقوم باحتواء محبي هذه الهواية وتقدم لهم دورات مختلفة ومتعددة سواء كانت دورات شاملة ودورات أخرى متخصصة، فالجمعية تهدف إلى تنمية هواية اللاسلكي بين الجميع وتنظيم ممارستها، وتتعاون مع الجهات المعنية في وضع التنظيمات المتعلقة بمنح تراخيص ممارسة هواية اللاسلكي والأجهزة التي نستخدمها، وتعمل وفق إطار محلي ودولي ينظم استخدام الترددات اللاسلكية. فهناك هدف سامٍ وهو النجاح، وهذا ما يسعون إليه لصقل مهارات ومواهب هواة اللاسلكي.

تواصل دائم

وفيما يخص التواصل مع هواة اللاسلكي قال: ليس من قبيل المبالغة القول بأن التواصل المستمر مع الهواة حول العالم يلعب دوراً مُهماً -إن لم يكن أساسياً- في نجاح الهواية، خاصة في عالم اليوم الرقمي للغاية، وفي خضم ذلك تُشير مُعظم الدراسات إلى أن الهواة الذين يركزون في اهتماماتهم بالاتصالات اللاسلكية والتواصل المستمر يبتكرون بشكل أسرع، ويرون أخطاءهم بشكلٍ أفضل، ويجدون حلولاً مُناسبة لكل مشكلاتهم الفنية، ويحققون نتائج أعلى.

أنماط مختلفة

قال علي حسين انه يمارس هوايته في بيئات عمل متطورة بامتياز، وهذا كله يبني علاقات قوية مع هواة اللاسلكي حول العالم، لأنه كلما زادت هذه الاتصالات كانت هناك فرص حقيقية لتعزيز الترابط وتقوية العلاقات المحلية والاقليمية والدولية. ممارستي لهذه الهواية لفترة طويلة من الزمن تجعلني أكثر تعاونا، وهذا يؤدي بلا أدنى شك إلى بيئة عمل أكثر سعادة وإمتاعاً، وهذه البيئة تجعلني أجتهد أكثر سعيا للإنتاجية تحقيقا للأهداف المرجوة من تلك الهواية.

وأضاف أن هواية اللاسلكي تسمح بتطوير الخبرات الإلكترونية للهواة بشكل عام في تقنيات الاتصالات وانتشار الموجات اللاسلكية خصوصاً من دون تكليف الدولة أيّة أعباء مادية أو معنوية. فغالبية التدريب لمن يحب هذه الهواية ذاتي، يساعده على ذلك زملاؤه من دون أي تعويض مالي. وبذلك تساعد الهواية على تطوير الشباب. ولا ننسى الدور الذي يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات من تخصيص مجالات ترددات في كل جزء من أجزاء الطيف الترددي.

خبرات إلكترونية

وفيما يخص الخبرات المكتسبة من تلك الهواية قال: على المستوى العملي، تتيح الريادة الرقمية إمكانيات جديدة لأي هاوي لاسلكي. وهنا يرى هاوي اللاسلكي الدولي علي حسين الانتقال من الاتصال التماثلي إلى الاتصال الرقمي في الظروف الطبيعية؛ فالاتصال الرقمي له مزايا عديدة منها مقاومة التشويش، التداخل بين الموجات، الحفاظ على قوة الإشارة، تغطية مساحات أوسع للاتصال، وتتسم الشبكة الرقمية بالذكاء والنشاط والمرونة، وأيضاً الشمول في نقل أنواع مختلفة من الاتصالات. وهو ما جعله يقتنص هذه الفرصة الأكثر تقنية ولكن العديد من الفرص الأخرى في متناول أي هاوي لاسلكي يتعلم المهارات الأساسية للهواية بشقها الرقمي.

فعاليات وجوائز دولية

ورداً على سؤال بشأن مشاركته الدولية قال إنه دائما يسعى إلى الاحتفال والمشاركة والمساهمة المجتمعية مع هواة اللاسلكي حول العالم بمختلف المسابقات والمناسبات واستخدام اشارة نداء خاصة بذلك، وقد حصل على جوائز مختلفة وميداليات ودروع بسبب تغطيته وتواصله لمحطات هواة لاسلكي بجميع القارات حول العالم والصداقة الدولية لهواة اللاسلكي.

واضاف وحصلت على جائزة ووسام أي.تي. كرينكل (E.T. Krenkel) الذهبية من قبل الأكاديمية الوطنية الروسية للأبحاث والاكتشافات، وهي جائزة مرموقة تُمنح للأفراد والمنظمات للمساهمات العالمية البارزة في هواية اللاسلكي.

وكشف حسين عن انتخابه مؤخراً عضواً دائماً في نادي هواة اللاسلكي الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (ARCDXC) وهو العضو العربي الوحيد المسجل فيه. ويهدف النادي إلى زيادة تبادل المعلومات والتعاون بين الأعضاء، وتعزيز المعرفة اللاسلكية والأخوة وكفاءة التشغيل الفردية، وكذلك تنفيذ برامج وأنشطة النادي من أجل تعزيز المصلحة العامة ورفاهية هواة اللاسلكي في المجتمع.

وقال انه فخور جدا بالفرصة التي منحها له نادي هواة اللاسلكي الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في مركزه الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا من خلال انتخابه عضوا دائما بالنادي، وهذا بلا شك له تأثير إيجابي مباشر على الهواية والهواة بالعالم، ولذلك أنا سعيد جدا لاختياري «سفير عبر الأثير»، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

وأكد حسين أنه ما زال مصرا على النجاح في هوايته، وساعده عزمه في ذلك، ولديه طموح كبير. ويتأقلم بسرعة ويعمل في أي موقع وضع فيه، وهو مثابر ولا يتعجل النتائج. الشغف هو كلمة السر في حياة وقصة نجاح هاوي اللاسلكي، فهو شغوفاً منذ الصغر بمجال اللاسلكي، لذا كرس لها وقتاً؛ فحقق نجاحات فيها و تركيزه قاده لأن يكون من الهواة المتميزين، فلم ينصرف لحظة عن هذا المجال.

