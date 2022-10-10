اتفاق على «الهدوء والاستقرار»

الأولى

أكدت مصادر حكومية أن الهدوء والاستقرار لتحقيق الانجازات المشتركة بين السلطتين هو الهدف الأسمى المشترك مع أعضاء مجلس الأمة، مشيرة الى أن كل القرارات الدستورية المتخذة خلال هذه الفترة تنطلق من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، معتبرة ان الدستور به من المرونة ومن السلاسة ما يكفل تجاوز أي أزمة دستورية.

وأوضحت انه رغم التصريحات والاعتراضات النيابية إلا أن الأمر ذاهب الى اعطاء الحكومة المزيد من الوقت للخروج بتشكيلة ضامنة لتحقيق الانجازات وعدم الوقوع في مطبات تأزيمية خلال دور الانعقاد المقبل.

ولفتت المصادر الى ان اتصالات حكومية - نيابية خلال عطلة نهاية الاسبوع كانت كفيلة بنزع فتيل أي أزمة مقبلة حتى تبلور الأمر الى اشراك النواب في أسس بناء التشكيل الحكومي المقبل نافية في الوقت نفسه أن اللقاءات التي سيعقدها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد مع عدد من النواب سيعرض من خلالها عددا من الأسماء المرشحة للتوزير، مؤكدة ان هذا حق أصيل للحكومة لا يمكن للسلطة التنفيذية التنازل عنه. الى ذلك أكد الخبير الدستوري المستشار عادل الطبطبائي أن استخدام المادة 106 بتأجيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد صحيح دستورياً لأن هناك ضرورة تسمح باستخدامها مؤداها أننا أمام حكومة غير مكتملة الأركان لاستقالة بعض أعضائها.

من جانبه اعتبر النائب حمد العبيد ان ‏استجابة سمو رئيس الوزراء للدعوات له بالتأني واستشارة نواب الامة بشأن التشكيل خطوة ايجابية آملا أن تثمر تشكيلاً حكومياً على قدر توقعات أهل الكويت الذين يرغبون بحكومة قوية وفاعلة تقود التنمية وتحمي مصالحهم وترعى شؤونهم.