ارتفاع «مُرتقب» للتصنيف الائتماني

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توقعت مصادر لـ النهار ارتفاع التصنيف الائتماني للكويت خلال الفترة المقبلة، على وقع انتعاش سيولة الاحتياطي العام للدولة مدعوما بزيادة اسعار النفط التي شهدت صعوداً قدره 5.49 دولارات للبرميل ليرتفع في 3 ايام من 92.61 دولاراً الى 98.1 دولارا، بعد اكبر خفض للانتاج أقرته مجموعة تحالف أوبك+ بواقع مليوني برميل يومياً تطبق في مطلع نوفمبر.

وقالت إن تدعيم القوة المالية من شأنه القضاء على شح السيولة وزيادة قدرة الحكومة على الانفاق على مشاريعها التنموية المؤجلة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي اعقبتها الحرب الروسية - الأوكرانية وما احدثته من هزات عنيفة في الأسواق العالمية.

وأوضحت المصادر ان من شأن زيادة الفوائض في الميزانية العامة للدولة اتاحة الفرصة امام الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير السلع والخدمات دون اعباء اضافية على الميزانية.

واستدركت تقول إن من عوامل التحسن المرتقب في التصنيف الائتماني ما يتعلق بأجواء التفاؤل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة مع اشارات تعديل التشكيل الوزاري الذي لم يلقَ قبولاً نيابياً، موضحة ان التعديل سيقود للتوافق حول التشريعات والقوانين المؤجلة التي كانت مثاراً للخلاف بين الجانبين في الآونة الأخيرة.