استثمارات الكويت «آمنة» من أزمة اليورو

الأولى

كشفت مصادر معنية لـ النهار عن أن استثمارات الكويت آمنة من تداعيات أزمة اليورو، لافتة الى ان تلك الأزمة التي سببتها تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية ليست الوحيدة، بل ستتبعها أزمات أخرى في جميع السلع على رأسها النفط والغاز الذي تأثر كثيراً بسبب تلك الحرب.

وأشارت إلى أن عدم تأثر الكويت بأزمة اليورو سببه الرئيس هو الاستثمارات طويلة المدى وبالتالي فإن تقلبات أسعار بعض العملات الرئيسة حول العالم لن تؤثر على وضع تلك الاستثمارات باعتبارها دائمة وليست مؤقتة.

وأوضحت المصادر أن الكويت تنتهج سياسة تحوط ضد الركود أو التدهور الاقتصادي العالمي من خلال استخدام العديد من الأدوات، على رأسها أدوات السياسة النقدية.

ولفتت الى أن المواءمة بين السيولة النقدية لدى البنوك المحلية، من خلال إصدار سندات وتورق مقابل من شأنه تحقيق الاستقرار في السياسة النقدية على المدى الطويل.

وأشارت المصادر إلى أن الكويت بما تمتلكه من فوائض مالية ناتجة عن الارتفاعات السعرية في النفط ستتمكن من امتصاص الصدمات التي ستحدث بسبب الأزمات الإقليمية والعالمية.