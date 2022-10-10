loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مدينة خضراء


تعتزم الكويت إنشاء مدينة خضراء خالية تماماً من الكربون - وهي الأكبر في العالم والأولى من نوعها في المنطقة، وتستوعب المدينة التي سيطلق عليها اسم «XZERO» ما يقرب من 100 ألف شخص سيشكلون مجتمعاً مستداماً بالكامل، حيث ستتوافر مرافق الإقامة والعمل والسياحة.
وفي هذا السياق أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن شركة URP تعمل حالياً على تصميم مدينة خضراء. ونشرت بعض الصور للتصميم والشكل الخارجي ما سيجعل المدينة تبدو وكأنها زهرة. ونقلت الصحيفة عن الشركة، التي يقع مقرها في دبي، قولها: «ستكون XZero المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم»، وسيأخذ تصميم المدينة شكل زهرة، ويحد من الوصول إلى السيارات، ويحتوي على مناطق كبيرة وآمنة للمشي، وسيوفر 30 ألف وظيفة خضراء.
وقالت «الديلي ميل» أيضاً إنه لم يتم الإعلان بعد عن جدول زمني لبناء المدينة، غير انه سيتم تقسيمها إلى محاور لأنواع مختلفة من المرافق مثل الطبية والتعليمية وغيرها. وأضافت الصحيفة إن مهندسي التصميم من شركة URP أكدوا أن المدينة ستوفر الأمن الغذائي والطاقة مع تعزيز اقتصاد إعادة التدوير الأخضر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة