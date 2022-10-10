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تعتزم الكويت إنشاء مدينة خضراء خالية تماماً من الكربون - وهي الأكبر في العالم والأولى من نوعها في المنطقة، وتستوعب المدينة التي سيطلق عليها اسم «XZERO» ما يقرب من 100 ألف شخص سيشكلون مجتمعاً مستداماً بالكامل، حيث ستتوافر مرافق الإقامة والعمل والسياحة.

وفي هذا السياق أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن شركة URP تعمل حالياً على تصميم مدينة خضراء. ونشرت بعض الصور للتصميم والشكل الخارجي ما سيجعل المدينة تبدو وكأنها زهرة. ونقلت الصحيفة عن الشركة، التي يقع مقرها في دبي، قولها: «ستكون XZero المدينة الأكثر قابلية للمشي في العالم»، وسيأخذ تصميم المدينة شكل زهرة، ويحد من الوصول إلى السيارات، ويحتوي على مناطق كبيرة وآمنة للمشي، وسيوفر 30 ألف وظيفة خضراء.

وقالت «الديلي ميل» أيضاً إنه لم يتم الإعلان بعد عن جدول زمني لبناء المدينة، غير انه سيتم تقسيمها إلى محاور لأنواع مختلفة من المرافق مثل الطبية والتعليمية وغيرها. وأضافت الصحيفة إن مهندسي التصميم من شركة URP أكدوا أن المدينة ستوفر الأمن الغذائي والطاقة مع تعزيز اقتصاد إعادة التدوير الأخضر.