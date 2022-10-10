استثمارات الكويت «آمنة» من أزمة اليورو

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ « النهار» عن أن استثمارات الكويت «آمنة» من تداعيات أزمة اليورو، لافتة أن تلك الأزمة التي سببتها تداعيات الحرب «الروسية- الأوكرانية» ليست الوحيدة، بل هناك أزمات أخرى في جميع السلع وعلى رأسها النفط والغاز الذي تأثر كثيراً بسبب تلك الحرب.

وأشارت إلى أن عدم تأثر الكويت بأزمة منطقة اليورو سببه الرئيس هو أن تلك الاستثمارات طويلة المدى وبالتالي فإن التقلبات في أسعار بعض العملات الرئيسة حول العالم لن تؤثر على وضع تلك الاستثمارات باعتبارها دائمة وليست مؤقتة؟ وأوضحت المصادر أن الكويت تقوم بانتهاج سياسة تحوط ضد الركود أو التدهور الاقتصادي العالمي من خلال استخدام العديد من الأدوات، على رأسها أدوات السياسة النقدية.

ولفتت إلى أن العمل على المواءمة بين السيولة النقدية لدى البنوك المحلية، من خلال إصدار سندات وتورق مقابل من شأنه تحقيق الاستقرار في السياسة النقدية على المدى الطويل.

وأشارت المصادر إلى أن الكويت بما تمتلكه من فوائض مالية ناتجة عن الارتفاعات السعرية في النفط والتي يمكنها من امتصاص الصدمات التي تواجه الأداء الاقتصادي بسبب الأزمات الإقليمية والعالمية التي يمر بها العالم.

وتعاني منطقة اليورو من مستويات قياسية لمعدلات التضخم، حيث أظهرت البيانات الصادرة من يوروستات اخيرا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة الماضية.

وكانت أسعار الطاقة المساهم الأكبر في التضخم، وتعاني منطقة اليورو أخيراً من أزمة طاقة كبيرة، وذلك في ظل تهديد روسيا بقطع إمدادات الغاز في ظل العقوبات التي تفرضها أوروبا على موسكو على وقع الحرب التي تخوضها مع أوكرانيا.

