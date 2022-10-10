ارتفاع «مرتقب» للتصنيف الائتماني للكويت

مال وأعمال

توقعت مصادر لـ «النهار»، ارتفاع التصنيف الائتماني للكويت خلال الفترة المقبلة، على وقع انتعاش سيولة الاحتياطي العام للدولة مدعومة من ارتفاعات أسعار النفط التي شهدت صعوداً قدره 5.49 دولارات للبرميل ليرتفع السعر في 3 أيام من 92.61 دولاراً إلى 98.1 دولارا، والذي جاء بعد أكبر خفض للإنتاج أقرته مجموعة تحالف «أوبك+» بواقع مليوني برميل يومياً تطبق في نوفمبر.

وقالت إن تدعيم القوة المالية من شأنه القضاء على شح السيولة وزيادة قدرة الحكومة على الإنفاق على مشاريعها التنموية المؤجلة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أعقبتها الحرب الروسية- الأوكرانية وما أحدثته من هزات عنيفة في الأسواق العالمية.

وأوضحت المصادر أن من شأن زيادة الفوائض النفطية في الميزانية العامة للدولة إتاحة الفرصة أمام الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير السلع والخدمات دون أعباء إضافية على الميزانية، والذي بدوره لن يضيف أعباء تمويلية جديدة.

واستدركت أن من عوامل التحسن المرتقب في التصنيف الائتماني ما يتعلق بأجواء التفاؤل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة مع اشارات تعديل التشكيل الذي لم يلقَ قبولاً نيابياً، والذي بدوره سيقود للتوافق حول التشريعات والقوانين المؤجلة والتي كانت مثاراً للخلاف بين الجانبين في الآونة الأخيرة، إضافة للعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال والعمل على تنويع مصادر الدخل، مع إضافة التعديلات المطلوبة على القوانين التي وجد عليها العديد من الملاحظات عند التطبيق.

