55 مليار دولار تتصارع عليها شركتان عملاقتان

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تشير التقديرات إلى أن جلطات الدم سبب في وفاة شخص من كل 4 حالات وفاة في جميع أنحاء العالم، وتعد أدوية سيولة الدم الموصوفة للوقاية من الجلطات من بين الأدوية الأكثر استخداماً.

تُعرف هذه الأدوية تحت العلامتين التجاريتين «إليكويس و«زارلتو» وهي بمثابة مثبط لعامل التخثر (Xa) للإنزيم الذي يثبطونه في عملية التخثر الطبيعية في الجسم. قد يؤدي توقف العامل (Xa)، في حالات نادرة، إلى عواقب غير مقصودة تتراوح من الإصابة بكدمات بسهولة إلى النزيف الداخلي الذي يهدد الحياة، ما يحد ممن يمكنه تناول الأدوية. تعمل شركات الأدوية الآن على بدائل تعمل على إنزيم مختلف لتقليل هذه المخاطر بشكل كبير.

قدَّر بوم أن تصل فئة الأدوية الجديدة لـ55 مليار دولار بحلول 2035. يظل «إليكويس» و«زارلتو» أكبر صانعين للأرباح حتى مع وجود عدد قليل من الحالات التي تستخدمهما، فقد جلب دواء «إليكويس» ما يقرب من 11 مليار دولار من مبيعات شركة «بريستول مايرز سكويب» العام الماضي، بينما سجل دواء «زارلتو» الذي تنتجه شركتي «باير» و«جونسون آند جونسون» مبيعات فاقت 8 مليارات دولار. يمكن لهذين الدواءين علاج حالات الرجفان الأذيني، والذي ينتج عنه عدم انتظام ضربات القلب التي قد تسبب جلطات ويعتقد أنها تؤثر على 37 مليون شخص على مستوى العالم.

