«التجارة»: 17 ديناراً لغرام 24 من الذهب

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أسعار الذهب المقرر تداولها في البلاد امس الأحد. سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 17.077 ديناراً، فيما سجل الذهب عيار 22 نحو 15.668 ديناراً لكل غرام. وقد تراجعت أسعار الذهب عالميا بعدما عزز تقرير الوظائف الأميركية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.03 % إلى 1694.82 دولاراً للأونصة، وصعدت الأسعار بنحو 2.1 % خلال الأسبوع في ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 % عند التسوية إلى 1709.30 دولارات للأونصة.

