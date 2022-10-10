«برقان» توَّج 20 فائزاً في السحب الشهري لـ«كنز»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزاً في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1,000 دينار، يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازاددت إيداعاتهم في الحساب.

أسماء الفائزين: عبدالهادي عبدالمهدي احمد، احمد عطا الله الدسم، احمد ناصر النهام، اوضاح محمد الصباح، بدر غالب المطيري، بسام محمد نزال، داليا عبدالمجيد الغربللي، ضاري مبارك الشمري، هاجر غلوم الربيعى، هدى محمود النقي، ابراهيم علي الغريب، مكيه عمران المطير، محمد عبدالرزاق رزوقى، محمد فارس النصار، سالم احمد عبدالغفور، ويليام هاندريك بوتنج، صالح بوخمسين، حمد عبدالله العتيقي، وزمزم سالم عايز، زهيه ياسين الشمري، يقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحب ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25,000 دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350,000 دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1,500,000 دينار. ويوفر حساب كنز أيضاً فرص أكبر لـ29 عميلا سنوياً للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5,000 دينار حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار أو بالعملات الرئيسية (الدولار واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.

