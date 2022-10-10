«المركزي» يوافق على اختبار منتج «محفظة إلكترونية»

مال وأعمال

في ضوء حرص بنك الكويت المركزي على تمكين التقنيات المالية الحديثة في دولة الكويت، بما يعزز طرح نماذج أعمال مبتكرة، أعلن بنك الكويت المركزي عن الموافقة على الطرح التجريبي لمنتج جديد بالسوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وذلك من خلال التطبيق على فئة من العملاء المتطوعين لتقييم المنتج على نحو شامل قبل الموافقة على الطرح بصفة نهائية.

جاء ذلك في تصريح لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن المنتج الجديد هو محفظة إلكترونية تستهدف العمالة المنزلية وأرباب العمل في دولة الكويت، حيث تمكّن رب العمل من دفع الأجور والمكافآت بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، كما تمكن العمالة المنزلية من الاحتفاظ بالأموال إلكترونيًا بطريقة آمنة، وتمكنهم كذلك من سحب أموالهم عبر أجهزة السحب الآلي أو تحويلها لعامل آخر مشترك بالخدمة أو إجراء التحويلات المالية العابرة للحدود بالتعاون مع شركات الصرافة المرخصة في دولة الكويت، مضيفًا أن المنتج الجديد يسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال استهداف شريحة محدودي الدخل ممن لا يملكون حسابات مصرفية، مقدمًا لهم الخدمات المالية بطريقة تسهل وصولهم إلى هذه الخدمات والاستفادة منها عبر هواتفهم الذكية.

ونوه بنك الكويت المركزي إلى حرصه على دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التقنيات المالية الحديثة، والتي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام، مشيرًا إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في اختبار مثل هذه المنتجات المالية المبتكرة وتطويرها في بيئة اختبار آمنة، مما يسهم في تحفيز الابتكار دون تعريض النظام المالي برمته للمخاطر.

واختتم بالتأكيد على استمرار بنك الكويت المركزي بممارسة دوره كمحفز لمجال التقنيات المالية في دولة الكويت بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 «كويت جديدة».

