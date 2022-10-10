«بوبيان» ينظم بطولة الدراجات الهوائية

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان تنظيم بطولة للدراجات BOUBYAN CYCLING المفتوحة لعملاء البنك وغيرهم في مدينة الكويت لرياضة المحركات KUWAIT MOTOR TOWN يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بمشاركة عدد كبير من المتسابقين فوق 18 عاماً بجوائز تتجاوز قيمتها 2500 دينار.

وقال البنك في بيان صحافي إن فكرة السباق جاءت تكريماً لذكرى احدى موظفات البنك وهي المهندسة «آلاء معين العتيبي» من إدارة العقود بالبنك التي توفيت أثناء ممارستها لرياضة الدرجات الهوائية قبل عام تقريباً.

وأضاف أن تنظيم هذه البطولة يأتي لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الكويت وريادة البنك في دعم الانشطة والفعاليات إلى جانب تأكيد حرصه على التفاعل مع مهارات الشباب وتوجهاتهم الرياضية، مضيفاً ان من خلال هذه الفعاليات نسعى إلى خلق نموذج إيجابي رائد خارج الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نطلقها أو الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت أو خارجها. وأكد البيان «يسعى بنك بوبيان من خلال هذا السباق إلى لفت الانتباه الى أهمية الاعتماد على الدراجات كوسيلة للتنقل الى جانب كونها وسيلة لممارسة الرياضة في ظل وجود مناخ جيد من أكتوبر الى مارس من كل عام». كما يسعى أيضا إلى توجيه الانتباه إلى جعل المناطق في الكويت أكثر ملاءمة لركوب الدراجات الهوائية للمساعدة في مكافحة البدانة والحد من تلوث الهواء وهو ما يصب في اتجاه التنمية المستدامة التي يتبناها البنك للحفاظ على صحة الانسان والحفاظ على البيئة. وأشار الى انه سيتم تنظيم هذه البطولة بالتعاون مع شركة Suffix والتي تمتلك فريقاً يتمتع بخبرة جيدة في تنظيم البطولات الرياضية بمختلف اشكالها. وحول شروط المشاركة قال البنك انه يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع البنك الالكتروني www.bankboubyan.com موضحا ان البطولة ستقام بنظام المسابقتين المنفصلتين حيث سيكون هناك مسابقة للشباب واخرى للفتيات.

واضاف ان البطولة مفتوحة لعملاء البنك وغيرهم مع منح العملاء الاولوية في حال تجاوز العدد المحدد للبطولة، مشيراً الى ان عدد الجوائز يصل إلى 6 جوائز منها 3 مراكز للشباب و3 للبنات بقيمة تتجاوز 2500 دينار كويتي.

