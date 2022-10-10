«أسيكو» تطرح خدمة جديدة عبر «زووم»

مال وأعمال

استكمالاً لجهودها في توفير خدمات تصميم وبناء متكاملة لعملائها من أصحاب مشاريع السكن الخاص عبر نافذة واحدة، تقدم «أسيكو البيوت»، احدى قطاعات «أسيكو المجموعة» ضمن مجموعتها الصناعية والإنشائية، خدمة تقديم حلول هندسية بنظام أسيكو عبر منصة «أسيكو زووم» الالكترونية، منظمةً من خلالها اجتماعات افتراضية للعملاء مع أسيكو أثناء المراحل الأولية للمشروع وخلال مرحلة التصميم اذا كان هناك حاجة، وبحضور جميع الأطراف المعنية بالمشروع من مهندسين وإداريين. وتأتي هذه الخطوة لتضمن للعميل المزيد من مشاركة افراد العائلة بسهولة وراحة ، توفيراً للوقت والجهد، وذلك من خلال إمكانية متابعة التصميم ومستوى التشطيب مع المسؤولين في الشركة ومقابلتهم، بكل سهولة وسرعة، وفي أي وقت ومن أي مكان.

وفي هذا السياق، صرح رئيس فريق التسويق في أسيكو البيوت: مشعل العيسى: «باعتبارنا شركة كويتية وطنية لها دور بارز في تنمية القطاع الإنشائي في البلاد، نواصل جهودنا في المساهمة بتسريع عملية إسكان المواطنين في المدن والمناطق الجديدة، تزامناً مع سرعة تسليم القسائم السكنية لهم فيها، وذلك من خلال استمرارنا بابتكار الحلول وإطلاق الخدمات المتطورة، من شأنها تعزيز تجربة العميل الشاملة مع الشركة، والتي تلبي كل ما يحتاجه لبناء بيت العمر من خدمات هندسية وتخليص معاملات وتنفيذ المشروع ، مع توفير جميع مواد البناء، تحت سقف واحد وبوسائل تضمن أعلى مستوى من الكفاءة والراحة والسهولة».

