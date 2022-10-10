«أرزان» ترعى وتشارك في مشروعات إنسانية

مال وأعمال

أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن رعايتها ومشاركتها في العديد من المشاريع الإنسانية ومشاريع التنمية المجتمعية والتوعية الطبية حيث أسهمت مؤخراً كراعِ رسمي مع الجمعية الطبية الكويتية في الحملة التوعية #الحين_فهمت بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، كأحد حملاتها الرئيسية لهذا العام،بالإضافة إلى دعمها لجمعية الهلال الأحمر ولجمعية القلب الكويتية ومساهمتها في عدة تبرعات أخرى داخل الكويت تضمنت دعم الشباب وحديثي التخرج وطلبة جامعة الكويت.

وأكد مدير التسويق والعلاقات العامة لمجموعة أرزان المالية فواز المنيع أن مشاركة المجموعة بـ عدد من التبرعات والمساهمات الاجتماعية لهذا العام دليل على أهمية المسؤولية الاجتماعية لدى المجموعة وحرصها تجاه دعم هذه المشاريع المتعلقة بالجانب الإنساني والأعمال الخيرية وبناء المجتمع والصحة والتعليم وغيرها،لما في ذلك من أثر كبير على تنمية المجتمع وازدهاره وزيادة الوعي فيه.

وأعرب فواز المنيع عن سعادته بالتعاون مع الجمعية الطبية الكويتية، وأشاد المنيع باهتمامها في دعم المشاريع التوعوية ونشر الوعي الصحي في المجتمع حيث أعرب عن خالص شكره وامتنانه بهذه الجهود المبذولة، وأوضح المنيع أن مجموعة أرزان المالية تحافظ على موقعها الريادي باعتبارها مؤيداً قوياً يسعى إلى إثراء المجتمع بهذه المشاركات ودعم هذه المشاريع الإنسانية والصحية وتلبية حاجة المجتمع عن طريق ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الأذهان بشتى المجالات سواء داخل الكويت أو خارجها.

مـــن جانبه أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.ابراهيم الطوالة عن اعتزازه بالشراكة الإنسانية التي تجمع الجمعية بـ مجموعة أرزان المالية للتمويل والإستثمار. وقـــال ان ما تقوم به مجموعة أرزان المالية أنما يُعد ترجمة لواجبها الوطني الذي تؤديه وإيمانها بأهمية الدور المحوري لبرنامجنا للمسؤولية المجتمعية في توعية المجتمع صحياً، كما أنها تُعبر عن التزامها الراسخ تجاه القطاع الطبي والمشاريع الخيرية والإنسانية.

و بهذه المناسبة أعرب الدكتور إبراهيم الطوالة عن اعتزازه بالشراكة الإنسانية مع مجموعة أرزان المالية ومشاريعها حيث صرح قائلا: نثمن جهود مجموعة أرزان المالية في التنمية الاجتماعية ونقدر دعمها المستمر في شتى المجالات الإنسانية والطبية.

