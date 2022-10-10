«stc» تنظم «Story time with stc» بالتعاون مع «التربية»

مال وأعمال

نظمت شركة الاتصالات الكويتية stc، مبادرتها الثانية ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها مؤخراً تحت عنوان «#إحنا_واحد»، بالتعاون مع وزارة التربية وفريق تراحم التطوعي.

واشتملت المبادرة الثانية التي أقامتها stc على فعالية «Story time with stc» وذلك في مجمع 360، حيث أطلقت عدة أنشطة توعوية وترفيهية بما في ذلك إشراك الأطفال في تجربة سينمائية، ومسابقات ترفيهية، فضلاً عن حملة تبرع للحقائب المدرسية تزامنت مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي بيان لها، أوضحت stc أن المبادرة الثانية ضمن إطار حملتها «# إحنا_واحد» تهدف إلى إبراز موقف stc والمجتمع الكويتي ضد التنمر، ومن هذا المنطلق حرصت على توفير تجربة سينمائية تركز على فتى يدعى يوسف، وتدور أحداث التجربة السينمائية على بطل العمل الطالب يوسف الذي كان يرفض مختلف أشكال التنمر، وبرزت شخصيته الشجاعة وكيفية تعامله مع مواقف التنمر التي يمر بها زملاؤه.

وقد جاء هذا العمل من فكرة نوف الناصر التي قامت بإنتاج هذا العمل الفني الذي قامت بكتابته الكاتبة أماني السيد هاشم خصيصاً لشركةstc، الجدير بالذكر أنه بعد العرض المباشر للقصة في مجمع 360، قامت stc بتوزيع نسخ منها على الزوار في جناحها.

من جهتها، قالت دانة الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc «إن مشاهدة التأثير الواسع النطاق بين العدد الكبير من الحضور الذين شاركوا في المبادرة الثانية ضمن حملتنا لمكافحة التنمر يتوافق بشكل مباشر مع أهدافنا الأساسية في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات».

وأضافت: «لقد أسعدنا أن نشهد مستوى المشاركة في البرامج المختلفة التي أطلقناها في إطار هذه المبادرة باعتبارها جزءاً من إطار المسؤولية المجتمعية للشركات الخاص بنا. فنحن نقدر أهمية دعم مجتمعنا من خلال نشر الوعي حول القضايا الرئيسة التي تهمه. ويعد التعليم ركيزة أساسية في برنامجنا المجتمعي، ومن الضروري أن نعزز جواً إيجابياً وترحيبياً يمكّن الطلاب من التعلم وتحقيق أفضل تعليم ممكن».

