السيسي يصدق على منحة كويتية

مال وأعمال

القاهرة - «النهار»: نشرت الجريدة الرسمية بمصر 3 قرارات جمهورية، صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صدق على القرار رقم 227 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للاسهام في اعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان الموقع في جدة بتاريخ 2022/4/7. كما صدق الرئيس السيسي، على القرار رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن الاستثمارات العامة في جمهورية مصر والموقعة في القاهرة.

