هزة عنيفة مرتقبة في عالم المعادن

مال وأعمال

تدرس بورصة لندن للمعادن «LME» فرض حظر على الإمدادات الروسية ما سيمثل زلزالاً لصناعة المعادن، ويؤدي إلى عزل بعض أكبر الشركات في العالم عن السوق العالمية الرئيسة.

ولم تتخذ البورصة قراراً بعد، لكن أطلقت حواراً رسمياً مدته 3 أسابيع حول إمكانية حظر المعادن الروسية، على الأرجح في أقرب وقت الشهر المقبل، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية. نت».

من الناحية العملية، قد يعني الحظر ببساطة أن المعادن المستخرجة من روسيا - والتي تمثل حوالي 9% من إنتاج النيكل العالمي، و5% من الألومنيوم و4% من النحاس - لم يعد من الممكن تسليمها إلى أي مستودعات حول العالم في شبكة LME، التي تخزن المعادن المستخدمة لتسليمها مقابل العقود الآجلة عند انتهاء صلاحيتها.

ولكن الجدل، والتداعيات المحتملة، يقدمان دراسة حالة صارخة عن مدى تشابك LME مع جميع أركان صناعة المعادن الفيزيائية. على الرغم من كونها شركة خاصة مملوكة لشركة Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd، فإن قرارات البورصة لها عواقب بعيدة المدى على الطريقة التي يتم بها تسعير المعدن وتداوله عالمياً.

وللتوضيح، يتم بيع الغالبية العظمى من المعادن العالمية من المنتجين إلى التجار والمستهلكين دون رؤية ما بداخل مستودع بورصة لندن للمعادن. وكبار المنتجين، بما في ذلك أكبر المجموعات الروسية، شركة روسال إنترناشونال، وشركة إم إم سي نوريلسك نيكل، لا يبيعون أبداً معادنهم مباشرة في بورصة لندن للمعادن. لكن البورصات تلعب مع ذلك عدة أدوار حيوية. أولاً، أنها سوق الملاذ الأخير لصناعة المعادن المادية: يمكن سحب مخزونات المعادن في الشبكة العالمية لمستودعات «LME» في لحظات النقص، وفي أوقات التخمة يمكن تسليم المخزونات الزائدة إلى بورصة لندن للمعادن.

