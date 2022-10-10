«الخزانة الأميركية»: خفض «أوبك» يضر بالاقتصاد

مال وأعمال

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وصفت قرار مجموعة أوبك+ المتعلق بخفض إنتاج النفط بأنه «غير مفيد وغير حكيم» بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة.

وقالت يلين في تصريحات «نحن قلقون للغاية بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها».

وانتقدت بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا. وأضافت يلين أن «وتيرة تحويل الأموال إلى أوكرانيا تتسم بالبطء الشديد».

ومن ناحية اخرى، ذكرت إنترفاكس نقلا عن الكرملين: العمل داخل إطار أوبك+ يوازن الفوضى التي تبثها أميركا في سوق الطاقة العالمية

