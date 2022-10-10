مصر.. رفع الفائدة على الشهادات الدولارية لأكثر من الضعف

مال وأعمال

قرر بنكا مصر والأهلي الأكثر شهرة وانتشاراً في مصر، رفع العائد على الشهادات الدولارية الجديدة ثابتة العائد لمدة 3 سنوات.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد أبو علي، إن قرار رفع العائد على الشهادات الدولارية «خطوة اقتصادية مهمة للغاية، وربما تأخرت كثيراً من البنوك المصرية، حيث انها تستهدف جذب أموال المصريين في الخارج البالغ عددهم نحو 14 مليون مصري حسب بيانات وزارة الهجرة».

وتابع: «القرار جاء بعد اجتماع اتحاد البنوك مع البنك المركزي المصري، ومناقشة فكرة جذب أموال المصريين في الخارج، وجذب الدولار والنقد الأجنبي عن طريق طرح أدوات جديدة أو رفع العائد، خاصة وأن المركزي الأميركي قام برفع الفائدة عدة مرات حتى وصلت ما بين 3 و3.25 في المئة، فيما كانت العوائد على الشهادات الدولارية في مصر أقل من 2.5 في المئة».

وأكد «أبو علي» في حديثه مع موقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»: «تأتي تلك الخطوة للحفاظ على جذب السيولة الدولارية، خاصة وأن أسعار العوائد على الشهادات الدولارية لابد وأن تكون متماشية مع أسعار الفائدة الأميركية، ولاشك أن مثل ذلك القرار سيكون له انعكاس قوي وإيجابي على حجم تحويلات العاملين المصريين بالخارج».

وصل العائد على الشهادات الجديدة إلى 5.30 في المئة سنوياً، و5.25 في المئة نصف سنوياً، و5.20 في المئة ربع سنوياً، و5.15 في المئة شهرياً، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفاتها في بنك مصر، وحد أدنى 500 دولار ومضاعفاتها في البنك الأهلي، وهي لمدة 3 سنوات.

