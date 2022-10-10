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مال وأعمال

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9.2 مليارات دولار قيمة مبيعات اليخوت الفاخرة


ربما اختفى مليارديرات روسيا، وربما تثير جهود كبح التضخم الجامح المخاوف من وقوع ركود عالمي، لكنك لن تدرك ذلك من خلال قطاع اليخوت الفاخرة المزدهر. شهد «معرض موناكو لليخوت» الذي اختُتم في نهاية الأسبوع الماضي حضور ما يقرب من 117 قارباً معروضاً، مع مجموعة من الأسماء الرياضية للعام الحالي على غرار «شابي» و«ميس كاندي» و «110 دولسيفيتا». إلا أن المبيعات ما زالت أعلى 68 % مقارنة بمتوسط ??13 سنة، بحسب شركة الوساطة «فريزر ياتس» (Fraser Yachts). في السنة الماضية، بيع 1001 يختاً فاخراً بطول 24 متراً (يعادل 79 قدماً) أو يزيد، بما فيها ذلك المصنع حديثاً، مقابل 9.4 مليارات يورو (9.2 مليارات دولار).


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