محمـد العبّـار.. حاصد الإنجازات جوائز

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محمد العبار مؤسس شركة «إعمار» العقارية.. اسم غير عادي في عالم التطوير العقاري ليس فقط على مستوى دولة الامارات او الخليج بل على مستوى العالم العربي، فقيادته لشركة «إعمار» سلطت الضوء على شخصيتة البارزة لتضعه بين مشاهير قادة الأعمال في العالم وأحد اقوى 100 شخصية عربية ضمن التقييم الذي اجري عام 2009 بحسب مجلة «عرب بيزنس» بما يتميز من فكر ريادي متطور ورؤية مستقبلية للادارة والاستثمار العقاري،فهو رجل سريع البديهة وماهر، وذكي فطن يسعى إلى توسيع نطاق الشركة بصورة سريعة خارج حدود الإمارات.

ويعتبر العبّار أحد ألمع الشخصيات التي عرفها عالم العقار في العالم العربي في العقدين الأخيرين، ومثل كل الروّاد الذين يتركون بصماتهم على مراحل معيّنة فإن العبّار طبع بطابعه الخاص (عبر شركة «إعمار» تحديداً) سوق العقار في دبي وباقي الاسواق التي تعمل بها الشركة وذلك بأفكار تنتمي إلى المستقبل أكثر من مسايرتها للحاضر، وهي لذلك أفكار أسهمت في نقل دبي من عصر إلى عصر ومن مستوى وأسلوب في العيش والمدنية إلى المستوى التالي.

شخصية العبار مثار إعجاب الكثيرين ببراعته وعبقريته كرجل أعمال مبادر ومنطلق وصاحب رؤية ثاقبة، تلتقط موجات التغيير وتؤثر فيها في ذات الوقت، ويذكرون بخاصة دوره في صناعة القوانين الاقتصادية في البلاد.

ولد في 8 نوفمبر بدولة الإمارات لدى عائلة بسيطة 1956 وهو الأكبر بين 12 أخا، لأب يعمل قبطانًا بحريًا غرس فيه حب العلم والعمل، حيث تاجر بدول إفريقية كالصومال. بعد أن تلقى تعليمه الأولي في الإمارات.

حصل العبار في فترة السبعينيات على منحة حكومية لدراسة التمويل وإدارة الأعمال في جامعة سياتل الأميركية، وتخرج فيها عام 1981 بشهادة في إدارة الأعمال كما حاز على الدكتوراه الفخرية من جامعته الأم في مجال الإنسانيات في سنة 2007. وكان أحد مجلس أمناء الجامعة وهو عضو في المجلس التنفيذي لحكومة دي بصفته مدير دائرة التنمية الاقتصادية، وشغل العديد من المناصب بما في ذلك المدير العام للاستثمارات الخليجية ورئيس مجلي إدارة إعمار العقاري.

ولعب العبار دورا كبيرا في تدعيم القطاعات غير البترولية في مؤسسة الخليج للاستثمارات، مثل صناعة الألمنيوم، عندما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم دبي المحدودة «دوبال»، وفي تدعيم صناعة المعارض والمؤتمرات إبان عمله نائبا لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي.

وشغل العبار العديد من المناصب منها مدير الدائرة الاقتصادية بإمارة دبي وعضو مجلس دبي التنفيذي وعضو مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع في الحكومة الاتحادية، وهو صاحب فكرة مهرجان دبي للسياحة والتسوق الذي اجتذب الملايين إلى الإمارة، وفتح الأنظار في المنطقة على أهمية سياحة التسوق، كما أنه رئيس مجموعة إعمار العقارية ذائعة الصيت.

بدأ محمد العبار مسيرته المهنية بالعمل في البنك المركزي لدولة الإمارات كمدير مصرفي، قبل أن ينتقل بعدها إلى سنغافورة حيث كلفته دولة الإمارات بإدارة أموالها واستثماراتها هناك.

وعاد العبار إلى دبي في عام 1992، وبدأ العمل كمدير عام مؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية، وبحكم موقعه الوظيفي، أقام علاقة وثيقة مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وأصبح لاحقاً واحدا من أهم مستشاريه الاقتصاديين، حيث عمل معه لتطوير صناعة السياحة في دبي، والسعي لوصولها إلى العالمية.

مؤسس «إعمار»

العبار هو المؤسس لـ«شركة إعمار العقارية»، والعضو المنتدب للشركة منذ 10 ديسمبر 2020، وعضو تنفيذي في مجلس إدارة «شركة إعمار للتطوير»، كما أنه المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والتطوير العقاري «إيجل هيلز»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتتولى تمويل وتطوير مشاريع واسعة النطاق في عدد من الأسواق العالمية.

العبار ايضا مؤسس ورئيس مجلس إدارة «شركة موارد أفريقيا الشرق الأوسط»، والمؤسس وأحد كبار المساهمين في «شركة آر إس إتش» في سنغافورة، بالإضافة إلى كونه مؤسس «منصة نون.كوم».

كما يشغل محمد العبار منصب رئيس مجلس إدارة كل من «الشركة الكويتية للأغذية – أميركانا» في الإمارات العربية المتحدة منذ يونيو 2017، و«شركة تريد ويندز» التي تعمل في مجال الضيافة والترفيه في ماليزيا، ومدير في شركة نمشي القابضة «Namshi Holding Limited»، و«شركة آ إن آتش القابضة»، و«شركة ادبتيو آ دي للاستثمارات إس بي سي»، و«شركة ادبتيو آ دي القابضة إس بي سي».

يشغل عضوية مجلس إدارة «مجموعة نور الاستثمارية» التابعة لـ«مجموعة دبي»، و«شركة إعمار مولز»، و«شركة إعمار مصر للتنمية» ممثلاً عن «شركة إعمار العقارية» منذ 30 أغسطس 2005، و«صندوق الوطن»، وعضوية اللجنة التحضيرية لـ «معرض إكسبو دبي الدولي 2020، كما أنه عضو مجلس أمناء «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» منذ أبريل (نيسان) 2020 في المملكة العربية السعودية.

مشروعات عالمية

لعب العبار دوراً في تطوير مشاريع عالمية في قطاعات العقارات والتجزئة والضيافة الفاخرة والتعدين والسلع، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة كل من «شركة إعمار للتطوير»، و«شركة إعمار العقارية»، و«شركة إعمار المدينة الاقتصادية»، و«شركة أملاك للتمويل» بين 2004 و2007، و«شركة دبي للكابلات» بين 1993 و2007، ونائب رئيس مجلس إدارة «شركة دبي للألمنيوم» بين 1992 و2003، ونائب رئيس مجلس إدارة «مركز دبي التجاري العالمي» بين 1992 و2002، فضلاً عن توليه رئاسة «اتحاد الإمارات للجولف» منذ 1995 وحتى 2007.

كما تقلد منصب المدير العام المؤسس لـ«دائرة التنمية الاقتصادية في دبي»، وكان عضواً في «المجلس التنفيذي لإمارة دبي»، و«مجلس دبي الاقتصادي»، ومجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والسلع»، و«بنك دبي التجاري».

وللعبار مفاهيم خاصة في السياسة والصحافة والاقتصاد، إذ يقول إنه يجب على العالم العربي أن يتخلى عن روح الانهزامية، فكفانا جلدا للذات لا يجب أن نتمادى في الكلام عن أنفسنا، علينا أن نبدأ بالعمل وبسرعة، ويضيف إنه رغم إعجابي بالأسلوب الأميركي في خدمة «الزبون» فإني أتوقف عند التجربة الصينية بإعجاب أكثر لأنها تجربة قريبة لنا، ويمكن أن تلهمنا.. الشعب الصيني لا يمشي مثلنا ببطء إنه يقطع الخطوة في ألف خطوة، شيء عجيب جدا.

حصل محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، على جائزة إنجاز العمر من جوائز «غلف بيزنس 2014»، ضمن حفل ضخم حصل في دبي. حيث تسلّم العبار جائزة إنجاز العمر من وزيرة شؤون الأعمال والتجارة والاستثمار البريطانية، آرلين فوستر، ضمن الحفل الذي كرم فيه مجموعة من أبرز قادة الأعمال في مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

حصل محمد العبار على جائزة إنجاز العام عام 2012 من اتحاد المصرفيين العرب في أميركا الشمالية، حيث منح لقب رجل أعمال العام لسنة 2012.

حصل في سنة 2013 على جائزة أفضل صاحب رؤية من جوائز مجلة «Arabian business» للإنجازات.

حصل العبار على المرتبة الثانية في قائمة أقوى 100 شخصية عربية في العالم بما يتعلق بالقادة. وحدث ذلك في سنة 2014 وفقًا لمجلة «Arabian business» المتفوقة في مجال الأعمال.

نال لقب «شخصية العام لمنطقة الشرق الأوسط» من مجلة «FDA» والتي تصدر عن مجموعة «فاينانشال تايمز».

دكتوراه فخرية من جامعة سياتل.

دكتوراه فخرية من «London School of Economics».

دكتوراه فخرية من جامعة «SUN MOON» في كوريا الجنوبية.