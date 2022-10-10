1300 شاعر يتقدمون للمشاركة في «أمير الشعراء»

ديوان Diwan

يباشر برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر عملية فرز وتقييم القصائد، وذلك استعداداً للمرحلة القادمة من البرنامج، لاختيار أفضل المرشحين الذين سيخضعون لمقابلات، وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، حيث بدأت لجنة التحكيم إلى جانب اللجنة الاستشارية لبرنامج أمير الشعراء الشهر الحالي تقييم قصائد نحو 1300 شاعر من 20 دولة، تقدموا للمشاركة في الموسم العاشر.

وبعد التقييم ستحدد لجنة التحكيم قائمة المقابلات، للشعراء الذين سيخضعون بدورهم لاختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك لاختيار القائمة النهائية للشعراء الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، للمنافسة على لقب «أمير الشعراء»، وصولاً إلى الحلقة النهائية والفوز ببردة الشعر وخاتم الإمارة.

ويواصل البرنامج تحقيق أهدافه ورسالته من أجل النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية وتأكيد دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بلقب «أمير الشعراء» سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم على أن يُمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم.

