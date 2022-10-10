«شارع الرشيد».. أقدم الشوارع وأيقونة التراث في العاصمة العراقية بغداد

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على امتداد نحو اربعة كيلومترات يمتد شارع الرشيد من منطقة الباب الشرقي الى منطقة الميدان صوب الرصافة بقلب العاصمة العراقية بغداد كأقدم شارع فيها بعمر ناهز القرن وثمانية اعوام منذ مده العثمانيون كطريق لتسهيل حركة الجنود انذاك.

وسمي الشارع بداية بشارع (خليل باشا جادة سي) نسبة الى الوالي العثماني على بغداد انذاك خليل باشا الذي امر بمده ثم غير الانجليز اسمه بعد احتلال بغداد الى (شارع النصر) وشارع (هندنبرك) ثم اطلق عليه ابان الحكم الملكي في العراق في العام 1938 اسم شارع (الرشيد) نسبة للخليفة العباسي هارون الرشيد. وتصطف على جانبي الشارع ابنية تراثية قديمة وجوامع شيد بعضها في عشرينيات القرن الماضي كجامع (الحيدر خانه) وجامع (مرجان) وجامع (سيد سلطان علي) وجامع (حسين باشا) فضلا عن العديد من دور السينما القديمة التي هجرت في الوقت الراهن كسينما (النجاح) وسينما (الوطني) وسينما (الزوراء) وسينما (الخيام). وعلى جانبي الشارع كذلك يوجد اقدم مقاهي بغداد كمقهى (الزهاوي) فضلا عن الاسواق التراثية القديمة كسوق (الصفارين) و(الشروجة) و(المتنبي) كما يرتبط الشارع بصوب الكرخ باربعة جسور هي جسر (الشهداء) و (الاحرار) و(السنك) و(الجمهورية).

