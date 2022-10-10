متاحف مشيرب نظَّمت «عالَم أوليفيتي.. المجتمع المثالي»

ديوان Diwan

نظَّمت متاحف مشيرب معرض «عالَم أوليفيتي.. المُجتمع المثالي» والذي تم إعداده من قِبل متحف روما لفنون القرن العشرين ومؤسسة أدريانو أوليفيتي. ضم المعرض الذي يحتضنه بيت محمد بن جاسم في متاحف مشيرب ويستمر إلى السابع من يناير المُقبل، سلسلةً من المواد الأرشيفية والقطع التي تُجسّد العمق الأخلاقي والحداثة والريادة الإيطالية، التي كانت الأساس لنشأة شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة خلال القرن العشرين. يضم معرض «عالَم أوليفيتي.. المجتمع المثالي» أربعة أقسام هي (المدينة والسياسة، المصنع، الثقافة والصورة، المجتمع) حيث تظهر بوضوح رؤية أوليفيتي في جميع جوانبه وأبعاده وتعقيداته. من خلال عروض بيانية ووثائق أرشيفية وإعادة تفسير لصور فوتوغرافية، تظهر أهمية شخصية أدريانو أوليفيتي، وكذلك نموذج الأعمال المُبتكر والفريد الذي أسسه في مدينته «إيفرا» الذي أُضيف مؤخرًا إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو «مدينةً صناعيةً نموذجيةً للقرن العشرين». يُتيح المعرض للزوار في الدوحة، ومن ضمنهم الجماهير الذين سيزورون قطر لمُتابعة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الاطلاع على المفاهيم الرئيسية التي يتمحور حولها مشروع أوليفيتي، وذلك من المشروع الصناعي والبيئة وصولًا إلى الخدمات الثقافية والرفاهية والمسؤولية الاجتماعية وكذلك التخطيط العمراني. بدورها، قالت مريم الجاسم، مُدير العلاقات العامة والاتصال في مشيرب العقارية:، إن هذا المعرض الذي يُقام بالتعاون مع السفارة الإيطالية لدى الدولة «يعكس الرؤية المُشتركة في الترويج للفنون الدولية في الدوحة والتركيز على المسؤولية الاجتماعية التي عبر عنها أوليفيتي».

