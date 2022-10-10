مسقط تستضيف حفل توزيع جوائز «الأغا خان للموسيقى 2022»

ديوان Diwan

تستضيف سلطنة عُمان في 30 أكتوبر الحالي، حفل توزيع جوائز الآغا خان للموسيقى والحفلات الموسيقية المصاحبة، وذلك بدار الأوبرا السُّلطانية في مسقط. ويتضمن الحفل إعلان الفائزين بالجائزة في فئة الأداء، إلى جانب تقديم جائزة الراعي الخاصة وإحياء فقرات موسيقية تجمع بين الفائزين العشرة من 13 دولة، عبر عرض موسيقي سيشارك فيه أساتذة الموسيقى الحاصلين على جوائز الآغا خان للموسيقى، والفنانون الفرديون والفرق الموسيقية المتأهلة. كما ستؤدي الفرقة الموسيقية التابعة لبرنامج الآغا خان للموسيقى مقطوعات موسيقية مستوحاة من الجذور العميقة العائدة لثقافات الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى والصين.

وأعلنت لجنة التحكيم الفائزين العشرة بجوائز الآغا خان للموسيقى 2022 وهم: الهندي ذاكر حسين، والمالي أفيل بوكوم، والهندي آسين خان لانجا، والموريتاني كومبان منت إيلي ورقان، والأفغاني داود خان سادزاي، والإندونيسي بيني كاندرا ريني، والبريطاني سوميك داتا، والتنزاني يحيى حسين عبد الله، والإيرانية ياسمين شاه حسيني، والباكستانية زارسانغا، والهندي ديلشاد خان، وفرقة كلشان الإيرانية المكونة من 4 نساء يعزفن الموسيقى التقليدية الإيرانية بصوت معاصر، والباكستاني سين زهور، ومعهد سيد محمد موسوي وماهور بإيران، والأندونسيان ذو الكفل وبرعام. كما اختارت لجنة التحكيم العليا لجوائز الآغا خان للموسيقى، مسلم الكثيري، الفائز بجائزة خاصة عن فئة التميّز في خدمة التراث الموسيقي العُماني. يُذكر أن السيد الكثيري، الباحث العُماني في الموسيقى، قدّم مساهمات مهمة في جمع الموسيقى العُمانية وتوثيقها وحفظها ونشرها..

وغداة الإعلان عن أسماء الفائزين أعربت لجنة تحكيم الجوائز الرئيسية عن رغبتها في دعم أكبر عدد ممكن من المرشحين البارزين في تنوعهم الجغرافي والثقافي لما يقارب 400 ترشيح في وقت الحاجة الملحة للموسيقيين ومعلمي الموسيقى.

